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19 июня, 09:29

В Подмосковье пятилетний ребёнок съел сорванный на улице гриб и попал в больницу

Mash: В Подмосковье зафиксирован первый случай отравления грибами в этом сезоне

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Подмосковье отмечен первый в этом сезоне случай отравления – пятилетний ребёнок из деревни Федюково Подольского городского округа оказался в больнице с острым отравлением. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент случился во время прогулки. Малыш заметил на улице гриб, который привлёк его внимание. Ребёнок втихую сорвал нарост, а затем съел. Крохе моментально стало плохо, родители вызвали скорую помощь.

В связи с аномально ранним появлением грибов, включая белые и вешенки, специалисты призывают население к повышенной осторожности. Настоятельно рекомендуется воздерживаться от сбора и употребления в пищу незнакомых грибов, а также обеспечить строгий надзор за детьми во время прогулок.

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Ранее сообщалось о неожиданном и пугающем сюрпризе, который ждал семью из Ленинградской области: под полом их дома в подвале был обнаружен странный гриб. Хозяин наткнулся на него, когда спустился менять трубы. Испуганные супруги обратились к экспертам грибного царства, которые установили, что найденный экземпляр – не «мутант», а редкий вид, занесённый в Красную книгу.

Алиса Хуссаин
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