В Подмосковье пятилетний ребёнок съел сорванный на улице гриб и попал в больницу

В Подмосковье отмечен первый в этом сезоне случай отравления – пятилетний ребёнок из деревни Федюково Подольского городского округа оказался в больнице с острым отравлением. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент случился во время прогулки. Малыш заметил на улице гриб, который привлёк его внимание. Ребёнок втихую сорвал нарост, а затем съел. Крохе моментально стало плохо, родители вызвали скорую помощь.

В связи с аномально ранним появлением грибов, включая белые и вешенки, специалисты призывают население к повышенной осторожности. Настоятельно рекомендуется воздерживаться от сбора и употребления в пищу незнакомых грибов, а также обеспечить строгий надзор за детьми во время прогулок.