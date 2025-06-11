«Сейчас в лицо мне вцепится»: В Ленобласти семья обнаружила в подвале гриб-мутант
В Ленобласти семья обнаружила в подвале дома жуткий гриб-мутант
Семья из Ленинградской области обнаружила под полом дома жуткий гриб-мутант. Оказалось, что он занесён в Красную книгу. Видеоролик публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб».
Жуткий гриб-мутант в Санкт-Петербурге. Видео © VK / Грибы и Грибники СПб
«Лезу по подвалу и натыкаюсь на такую ерунду. Нужно лезть через неё, а у меня ощущение, что она сейчас в лицо мне вцепится», — говорит автор видеоролика за кадром.
Неожиданная находка ждала хозяина дома в подвале, когда он спустился менять трубы. Испуганные супруги обратились к знатокам грибного царства за помощью в определении вида. Консультация с микологами из Санкт-Петербурга позволила предположить, что это редкий и охраняемый государством трутовик лакированный. Сейчас владельцы пытаются согласовать передачу гриба в музей, что требует разрешения Министерства природных ресурсов. Самостоятельное уничтожение находки может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.
А ранее Life.ru сообщал, что датские и британские учёные нашли гриб, который может превратить живое существо в зомби. Открытие было обнаружено после ряда исследований.
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