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11 июня, 10:02

«Сейчас в лицо мне вцепится»: В Ленобласти семья обнаружила в подвале гриб-мутант

В Ленобласти семья обнаружила в подвале дома жуткий гриб-мутант

Семья из Ленинградской области обнаружила под полом дома жуткий гриб-мутант. Оказалось, что он занесён в Красную книгу. Видеоролик публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб».

Жуткий гриб-мутант в Санкт-Петербурге. Видео © VK / Грибы и Грибники СПб

«Лезу по подвалу и натыкаюсь на такую ерунду. Нужно лезть через неё, а у меня ощущение, что она сейчас в лицо мне вцепится», — говорит автор видеоролика за кадром.

Неожиданная находка ждала хозяина дома в подвале, когда он спустился менять трубы. Испуганные супруги обратились к знатокам грибного царства за помощью в определении вида. Консультация с микологами из Санкт-Петербурга позволила предположить, что это редкий и охраняемый государством трутовик лакированный. Сейчас владельцы пытаются согласовать передачу гриба в музей, что требует разрешения Министерства природных ресурсов. Самостоятельное уничтожение находки может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

Сюжет для ужастиков: Гриб «увидимся завтра» пророс внутри человека
Сюжет для ужастиков: Гриб «увидимся завтра» пророс внутри человека

А ранее Life.ru сообщал, что датские и британские учёные нашли гриб, который может превратить живое существо в зомби. Открытие было обнаружено после ряда исследований.

Обложка © VK / Грибы и Грибники СПб

Мария Любицкая
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