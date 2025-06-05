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5 июня, 10:14

Сюжет для ужастиков: Гриб «увидимся завтра» пророс внутри человека

Jam Press: В Тайване гриб эноки пророс в кишечнике человека

В Тайване в кишечнике местного жителя нашли проросший гриб эноки. Об этом сообщает Jam Press.

Неожиданную находку обнаружил гастроэнтеролог Линь Сянхун в ходе проведения колоноскопии. Выяснилось, что гриб прорастал во внутренностях пациента. Однако это не привело к сложной операции: врач просто дал необходимое лекарство, и эноки покинул тело человека естественным путём.

По словам Сянхуна, подобный случай должен напомнить всем людям, как важно тщательно пережёвывать пищу. Поскольку он неоднократно встречал пациентов, у которых оставались семена драконьего фрукта, арбуза или маракуйи в кишечнике.

Медик также отметил, что в Китае эноки называют «увидимся завтра». Дело в том, что организм человека они покидают в нетронутом виде. Клеточные стенки грибов содержат твердые хитиновые полисахариды, которые не расщепляются полностью во время переваривания.

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При этом ранее датские и британские учёные нашли гриб, который может превратить живое существо в зомби. Открытие было обнаружено после ряда исследований. В частности, у некоторых мёртвых пауков тельца покрывали споры паразитических грибков Gibellula attenboroughii.

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Юлия Сафиулина
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