Сюжет для ужастиков: Гриб «увидимся завтра» пророс внутри человека

В Тайване в кишечнике местного жителя нашли проросший гриб эноки. Об этом сообщает Jam Press.

Неожиданную находку обнаружил гастроэнтеролог Линь Сянхун в ходе проведения колоноскопии. Выяснилось, что гриб прорастал во внутренностях пациента. Однако это не привело к сложной операции: врач просто дал необходимое лекарство, и эноки покинул тело человека естественным путём.

По словам Сянхуна, подобный случай должен напомнить всем людям, как важно тщательно пережёвывать пищу. Поскольку он неоднократно встречал пациентов, у которых оставались семена драконьего фрукта, арбуза или маракуйи в кишечнике.

Медик также отметил, что в Китае эноки называют «увидимся завтра». Дело в том, что организм человека они покидают в нетронутом виде. Клеточные стенки грибов содержат твердые хитиновые полисахариды, которые не расщепляются полностью во время переваривания.