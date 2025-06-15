Смерть в корзинке: Россиянам рассказали, что делать при первых симптомах отравления грибами

Грибной сезон обещает быть урожайным, но вместе с дарами леса приходит и смертельная опасность. И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.ru рассказала, что даже опытные грибники рискуют стать жертвами ядовитых грибов.

Иногда даже опытные грибники могут пропустить ядовитый гриб или набрать грибов, впитавших в себя всё что угодно, а чаще – тяжёлые металлы. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Первые симптомы отравления могут появиться уже через 30 минут или спустя 6–24 часа после употребления грибов. Иногда — даже через 2 суток (особенно при отравлении бледной поганкой).

По словам специалиста, тревожными звоночками должны стать тошнота, многократная рвота, резкая боль в животе и диарея. Также могут наблюдаться головная боль, головокружение, слабость, потливость, снижение давления, обмороки, спутанность сознания, судороги и даже галлюцинации. У детей отравление проявляется вялостью, апатией, рвотой и сонливостью.

Собеседница Life.ru подчеркнула, что при появлении этих симптомов нужно немедленно вызвать скорую помощь. До приезда врачей важно промыть желудок, дав пострадавшему выпить 0,5–1 литр тёплой воды и вызвав рвоту. Повторить это необходимо 2–3 раза. После нужно дать сорбент, например, активированный уголь (1 таблетка на 10 кг массы тела). Необходимо обильно поить водой отравленного, чтобы избежать обезвоживания.

Эксперт напоминает, что остатки грибов или приготовленного из них блюда обязательно нужно сохранить — это поможет врачам поставить диагноз. А вот ждать, что всё пройдёт само, заниматься самолечением, давать противорвотные или «закрепляющие» препараты точно не стоит.

«Смертельно опасно даже небольшое количество ядовитых грибов. Чем раньше начато лечение — тем выше шанс спасти жизнь. Помните, что даже съедобные грибы могут стать опасными, если они неправильно приготовлены или собраны в загрязнённой зоне», — уточнила Лялина.

Особенно опасны бледная поганка, мухоморы и ложные опята. Наиболее полезны по составу и менее всего впитывают в себя токсичную «грязь» лисички. Они обладают уникальным свойством выводить радионуклиды, чего нельзя сказать о других грибах. Но у лисичек имеются ядовитые «двойники».

«Если сомневаетесь в грибе, не берите его! Детям до 3 лет грибы противопоказаны!» — заключает специалист.