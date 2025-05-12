Не хотел есть и стремительно терял вес: Младенец умер при загадочных обстоятельствах на Урале

Трёхмесячный сын жительницы города Нижние Серги Свердловской области внезапно умер во время майских праздников. Женщина нашла малыша бездыханным в кроватке, передаёт портал E1.ru.

Мать рассказала, что в последнее время — незадолго до трагедии — младенец плохо ел и стремительно терял вес. Родители собирались обратиться к педиатру после праздников, но не успели: 9 мая жизнь мальчика оборвалась.

В медицинском учреждении семейству сообщили, что у младенца была диагностирована двухсторонняя пневмония, которая и стала причиной смерти. Как долго длилось заболевание, мать сказать не смогла. Последний визит с сыном в поликлинику состоялся два месяца назад.

Женщина утверждает, что врачи не выписывали ребёнку никаких лекарств и не назначали лечение от пневмонии. Да и о самом диагнозе мать услышала впервые, так как, по её словам, единственное, о чем предупредили медики — о вздутом кишечнике.

Известно, что в семье растёт ещё двое детей.