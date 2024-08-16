Смерть на кухне внезапно настигла одинокую многодетную мать во время готовки
В Свердловской области мать пятерых детей умерла от инсульта во время готовки
В ПГД Сосьва Свердловской области 10 августа скончалась 34-летняя Мария Обласова, смерть наступила внезапно — в этот момент женщина готовила завтрак для пятерых детей, которых воспитывала в одиночку. Об этом рассказал брат погибшей Сергей.
"Она готовила завтрак для детей, упала на кухне — и всё. У неё остановилось сердце", — сказал брат женщины, отметив, что по предварительным данным, многодетная мама скончалась от инсульта.
Без матери остались три девочки и два мальчика, которым сейчас пять, шесть, семь, 11 и 15 лет. Старшую дочь от первого возьмёт на воспитание бабушка, пишет Ura.ru. Судьба остальных детей сейчас решается.
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