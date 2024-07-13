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13 июля, 19:44

Названа вероятная причина смерти 17-летней екатеринбурженки, замертво упавшей у подъезда

Внезапно умершая в Екатеринбурге 17-летняя девушка страдала от болезни сердца

Умершая около подъезда собственного дома в Екатеринбурге 17-летняя студентка страдала от болезней сердца. Об этом рассказала её знакомая в беседе E1.ru. По её словам, девушка училась в областном техникуме дизайна и сервиса, занималась кройкой и шитьём.

Девушка умерла у подъезда собственного дома. Видео © VK / КП — Екатеринбург

"Причина пока точно неизвестна. Скорее всего, сердце. Были проблемы. Кажется, она говорила, что у неё была сердечная недостаточность. Мы всё очень тяжело переживаем произошедшее. Больше ничего не могу сказать", — сообщила она.

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Как рассказывал Life.ru, 17-летняя девушка внезапно скончалась под окнами собственного дома. Она вышла из машины и бодрым шагом дошла до подъезда, но, не успев достать ключи, замертво свалилась на землю. Студентку обнаружил прохожий, который вызвал скорую. Мать погибшей рассказала, что точная причина смерти по результатам экспертизы будет готова только через месяц.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Александра Мышляева
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