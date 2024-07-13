Названа вероятная причина смерти 17-летней екатеринбурженки, замертво упавшей у подъезда

Умершая около подъезда собственного дома в Екатеринбурге 17-летняя студентка страдала от болезней сердца. Об этом рассказала её знакомая в беседе E1.ru. По её словам, девушка училась в областном техникуме дизайна и сервиса, занималась кройкой и шитьём.

Девушка умерла у подъезда собственного дома. Видео © VK / КП — Екатеринбург

"Причина пока точно неизвестна. Скорее всего, сердце. Были проблемы. Кажется, она говорила, что у неё была сердечная недостаточность. Мы всё очень тяжело переживаем произошедшее. Больше ничего не могу сказать", — сообщила она.