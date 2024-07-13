Пыталась позвать на помощь: Камера домофона сняла внезапную гибель девушки у собственного дома в Екатеринбурге

На записи видно, как девушка выходит из машины и проходит около 10 метров до двери подъезда. Оказавшись у домофона, она тяжело вздыхает и падает на землю. Можно услышать, что девушка пыталась позвать на помощь. Лежащую на полу студентку обнаружил прохожий. Он вызвал скорую, которая, прибыв на место, констатировала смерть. Через 40 минут приехала мать подростка. По её словам, смерть дочери может быть связана с проблемами с сердцем.