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13 июля, 17:52

Пыталась позвать на помощь: Камера домофона сняла внезапную гибель девушки у собственного дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 17-летняя девушка внезапно умерла у подъезда своего дома

В Екатеринбурге 17-летняя девушка внезапно скончалась у подъезда собственного дома. Трагедия попала в объектив камеры домофона. Жуткое видео публикует kp.ru.

Девушка умерла у подъезда собственного дома. Видео © VK / КП — Екатеринбург

На записи видно, как девушка выходит из машины и проходит около 10 метров до двери подъезда. Оказавшись у домофона, она тяжело вздыхает и падает на землю. Можно услышать, что девушка пыталась позвать на помощь. Лежащую на полу студентку обнаружил прохожий. Он вызвал скорую, которая, прибыв на место, констатировала смерть. Через 40 минут приехала мать подростка. По её словам, смерть дочери может быть связана с проблемами с сердцем.

"Подозрение на сердце, предварительную причину лишь в понедельник скажут. Результаты экспертизы будут лишь через месяц", — рассказала мать погибшей.

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Ранее в Санкт-Петербурге мужчина пришёл устраиваться на работу сборщиком мебели, но разнервничался при разговоре с будущим начальником и умер прямо кабинете. Сейчас устанавливается точная причина смерти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Александра Мышляева
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