Скончался актёр Янко, сыгравший Остапа Бендера

Заслуженный артист РСФСР, актёр Липецкого академического театра драмы имени Льва Толстого Михаил Янко умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

Янко отдал сцене более четырёх десятилетий, создав множество запоминающихся образов. Особое место в его творчестве занимали роли героев из произведений Антона Чехова. К примеру, за воплощение в образ Астрова в «Дяде Ване» артиста удостоили государственной премии в 1985 году.

«Михаил Леонидович был не просто талантливым артистом, но и мудрым наставником для молодых коллег. Его глубокая психологическая работа над ролями, безупречное мастерство и преданность театру стали примером для нескольких поколений липецких актёров», — говорится в сообщении правительства.

Янко родился 30 января в 1950 году в Воронеже. В 1971 году окончил актёрский факультет ГИТИСа, после которого устроился в Ульяновский театр драмы. В 1978-м выступал на сцене Липецкого академического театра драмы. С 2000 года пару лет входил в труппу МХАТа имени Горького, а после вернулся в Липецк.

Янко сыграл десятки ролей в спектаклях, в частности, «Похождения Остапа Бендера» (в главной роли), «Последний срок», «Таланты и поклонники» «Живой труп» и другие.