Умер оператор Емельяновс, снявший советскую комедию «Три плюс два»
Советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс. Обложка © kino-teatr.ru
В возрасте 85 лет не стало советского кинооператора Вальдемарса Емельяновса, который снял комедию «Три плюс два». О его смерти сообщили в национальном Союзе кинематографистов.
Емельяновс ушёл из жизни 10 июня. Прощание и похороны состоятся 13 июня в Риге. Церемония пройдёт согласно православному обряду.
Кинооператор родился в 1939 году. Его карьера началась в 1960-м, когда он устроился в Рижскую киностудию, где был осветителем, помощником оператора и администратором. Спустя время он работал как второй оператор во время съёмок многих известных лент 1960–1980 годов, включая картину «Моцарт и Сальери» и комедию «Три плюс два».
С 1982 года после курсов повышения квалификации он самостоятельно снял фильмы «Стечение обстоятельств», «Танец на троих», «Перекрёсток» и другие. За свою карьеру Емельяновс принял участие в создании около сорока художественных проектов и около 500 документальных сюжетов.
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