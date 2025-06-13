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13 июня, 14:35

Умер оператор Емельяновс, снявший советскую комедию «Три плюс два»

Советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс. Обложка © kino-teatr.ru

Советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс. Обложка © kino-teatr.ru

В возрасте 85 лет не стало советского кинооператора Вальдемарса Емельяновса, который снял комедию «Три плюс два». О его смерти сообщили в национальном Союзе кинематографистов.

Емельяновс ушёл из жизни 10 июня. Прощание и похороны состоятся 13 июня в Риге. Церемония пройдёт согласно православному обряду.

Кинооператор родился в 1939 году. Его карьера началась в 1960-м, когда он устроился в Рижскую киностудию, где был осветителем, помощником оператора и администратором. Спустя время он работал как второй оператор во время съёмок многих известных лент 1960–1980 годов, включая картину «Моцарт и Сальери» и комедию «Три плюс два».

С 1982 года после курсов повышения квалификации он самостоятельно снял фильмы «Стечение обстоятельств», «Танец на троих», «Перекрёсток» и другие. За свою карьеру Емельяновс принял участие в создании около сорока художественных проектов и около 500 документальных сюжетов.

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Юлия Сафиулина
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