Известная поэтесса Теплова умерла в 38 лет
В возрасте 38 лет умерла член Союза писателей России и поэтесса Инна Теплова
Инна Теплова. Обложка © VK / Инна Теплова [СТИХИ]
В возрасте 38 лет ушла из жизни член Союза писателей России и поэтесса Инна Теплова. Об этом сообщил в своём телеграм-канале писатель Захар Прилепин.
«Погибла замечательная поэтесса Инна Теплова. Мы были знакомы мимолётно, помню, что выступали вместе во МХАТе; но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел её удивительное лицо», — говорится в сообщении.
Прилепин также уточнил, что точные причины смерти поэтессы до сих пор неизвестны. Однако он исключил вероятность самоубийства.
Инна Теплова, чьи произведения печатались в известных российских журналах, таких как «Наш современник» и «Плавучий мост», также публиковалась в многочисленных поэтических сборниках. К 37 годам она была удостоена множества престижных наград, включая звание лауреата калужской областной литературной премии имени Марины Цветаевой.
Прощание с Инной Тепловой состоится 12 июня. Похороны пройдут в Литвиново, отпевание назначено на 12:15 в Литвиновском храме.
А ранее Life.ru сообщал о смерти Анны Жёлудь. Известная художница умерла в 43 года. Причиной смерти стала остановка сердца. Близкие Анны сообщили, что незадолго до смерти она от всех отдалилась.