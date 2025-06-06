В возрасте 43 лет умерла известная художница и скульптор
Художница Анна Жёлудь скончалась на 44-м году жизни
Анна Жёлудь. Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко
Известная художница Анна Жёлудь умерла в 43 года, причина смерти неизвестна. За свою творческую деятельность она была номинантом и лауреатом ведущих российских премий в области современного искусства, включая премию «Инновация» и премию Кандинского. Об этом рассказали в эфире телеканала «Культура».
Анна Желудь родилась в 1981 году в Ленинграде. Она окончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штиглица и с начала 2000-х годов активно участвовала в выставках современного искусства. Художница создавала впечатляющие скульптуры и инсталляции, соединяя бытовые детали с архитектурными структурами. Её работы отличались оригинальностью и глубоким философским подтекстом, что сделало её одной из заметных фигур в современном искусстве.
Среди значимых событий в её карьере — участие в 53-й Венецианской биеннале в 2009 году, а также выставка в ЦСК «Гараж» в рамках проекта «Новый декор» и показ ее работ в Русском музее в проекте «Врата и двери». Произведения Анны Жёлудь находятся в коллекциях таких известных музеев, как Эрмитаж, Третьяковская галерея и Русский музей.
Ранее в Санкт-Петербурге на 72-м году жизни из-за тяжёлой болезни скончался Анатолий Гуницкий — один из основателей культовой группы «Аквариум». Он был не только участником музыкального коллектива, но и поэтом, драматургом, журналистом — его вклад в формирование ленинградского рока конца 70-х трудно переоценить.