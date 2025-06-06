В возрасте 43 лет умерла известная художница и скульптор

Известная художница Анна Жёлудь умерла в 43 года, причина смерти неизвестна. За свою творческую деятельность она была номинантом и лауреатом ведущих российских премий в области современного искусства, включая премию «Инновация» и премию Кандинского. Об этом рассказали в эфире телеканала «Культура».

Анна Желудь родилась в 1981 году в Ленинграде. Она окончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штиглица и с начала 2000-х годов активно участвовала в выставках современного искусства. Художница создавала впечатляющие скульптуры и инсталляции, соединяя бытовые детали с архитектурными структурами. Её работы отличались оригинальностью и глубоким философским подтекстом, что сделало её одной из заметных фигур в современном искусстве.

Среди значимых событий в её карьере — участие в 53-й Венецианской биеннале в 2009 году, а также выставка в ЦСК «Гараж» в рамках проекта «Новый декор» и показ ее работ в Русском музее в проекте «Врата и двери». Произведения Анны Жёлудь находятся в коллекциях таких известных музеев, как Эрмитаж, Третьяковская галерея и Русский музей.