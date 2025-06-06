Создатель фильмов «Пила» умер в 55 лет от рака мозга

В возрасте 55 лет ушёл из жизни американский режиссёр и продюсер Джейсон Константин, который известен многим, как создатель фильмов ужасов «Пила». Об этом пишет Los Angeles Times.

По данным источника, он умер в своём доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак мозга, с которым Джейсон боролся в течение продолжительного времени.

Константин был ключевой фигурой в запуске культовой франшизы «Пила», одобрив пилотный проект в 2004 году. Он продолжал работать над серией вплоть до своей смерти, занимаясь производством «Пилы 11». Интересно, что главный антагонист «Пилы», Джон Крамер, которого сыграл Тобин Белл, также боролся с раком мозга, как и сам Константин. Помимо «Пилы», Константин также был продюсером таких успешных франшиз, как «Джон Уик», «Неудержимые» и «Достать ножи».