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6 июня, 15:15

Создатель фильмов «Пила» умер в 55 лет от рака мозга

Продюсер «Пилы» и «Джона Уика» Джейсон Константин умер от рака мозга в 55 лет

Джейсон Константин. Обложка © ТАСС / Zuma / Lev Radin

Джейсон Константин. Обложка © ТАСС / Zuma / Lev Radin

В возрасте 55 лет ушёл из жизни американский режиссёр и продюсер Джейсон Константин, который известен многим, как создатель фильмов ужасов «Пила». Об этом пишет Los Angeles Times.

По данным источника, он умер в своём доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак мозга, с которым Джейсон боролся в течение продолжительного времени.

Константин был ключевой фигурой в запуске культовой франшизы «Пила», одобрив пилотный проект в 2004 году. Он продолжал работать над серией вплоть до своей смерти, занимаясь производством «Пилы 11». Интересно, что главный антагонист «Пилы», Джон Крамер, которого сыграл Тобин Белл, также боролся с раком мозга, как и сам Константин. Помимо «Пилы», Константин также был продюсером таких успешных франшиз, как «Джон Уик», «Неудержимые» и «Достать ножи».

Композитор «Симпсонов» умер от редкой болезни
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Ранее сообщалось, что в Петербурге умер актёр из «Убойной силы» Константин Шелестун. Ему было всего 50 лет.

Юлия Сафиулина
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