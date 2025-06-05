В Петербурге умер актёр из «Убойной силы» Константин Шелестун, ему было 50 лет

На 51-м году жизни внезапно скончался актёр Нового драматического театра (НДТ) Константин Шелестун. О трагедии сообщили в официальном сообществе петербургского театра во «ВКонтакте».

Константин окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где обучался на курсе Ю. М. Красовского. Сразу после выпуска был приглашён в труппу НДТ режиссёром Львом Эренбургом. Его дебютной ролью стал Бубнов в постановке «На дне», после чего он сыграл в таких спектаклях, как «Ивановъ», «Три сестры», «Братья Карамазовы» и «Господа проклятые». Одна из последних его работ — роль доктора Диафуаруса в «Мнимом больном» — стала неожиданной и яркой.

Помимо театра, Шелестун активно снимался в кино и телепроектах, создавая запоминающиеся образы даже в эпизодических ролях. Среди его работ — «Убойная сила», «Тайны следствия» , «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург». Несмотря на успех в кино, он всегда оставался верен театру и продолжал выступать на сцене НДТ.