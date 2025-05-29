В Карелии умер актёр из «Ментовских войн» Александр Лисицын

На 71-м году жизни скончался народный артист Карелии Александр Лисицын, известный по ролям в культовых сериалах «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей». Последние дни своей жизни актёр провел в реанимации, где его состояние резко ухудшилось.

Как сообщили в театре драмы Республики Карелия «Творческая мастерская», Лисицын сначала находился в реанимации, затем был переведён в обычную палату, но вскоре снова оказался на лечении в критическом состоянии. 29 мая стало известно о его смерти.

Александр Лисицын родился 29 января 1955 года и с 1981 года, после окончания Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина, работал в Петрозаводске. Он служил в Русском драматическом театре, а с 1986 года был неотъемлемой частью труппы Петрозаводского молодёжного театра «Творческая мастерская».

Кроме театральной карьеры, Лисицын оставил заметный след и в киноиндустрии. Его работы в таких проектах как «Чужой», «Не ссорьтесь, девочки» и других стали знаковыми для многих российских зрителей.