Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 20:37

Умер актёр Эд Гейл, сыгравший куклу-убийцу Чаки в фильме «Детские игры»

Умер актёр Эд Гейл, сыгравший куклу-убийцу Чаки в фильме «Детские игры». Обложка © kinopoisk / Кадр из фильма «Детские игры 2»

Умер актёр Эд Гейл, сыгравший куклу-убийцу Чаки в фильме «Детские игры». Обложка © kinopoisk / Кадр из фильма «Детские игры 2»

Американский актёр Эд Гейл, прославившийся исполнением роли зловещей куклы Чаки в культовой хоррор-серии «Детские игры», скончался в возрасте 61 года. По данным портала TMZ, смерть наступила во вторник в хосписе Лос-Анджелеса.

Гейл участвовал в съёмках трёх частей франшизы (1988, 1990, 1991), где благодаря своему невысокому росту (134 см) и актёрскому мастерству убедительно воплотил образ убийственной куклы. Также он снимался в комедии «Говард-утка» (1986) и фильме ужасов «Байкерши в городе зомби» (2007).

Последние годы жизни актёра были омрачены расследованием о возможных домогательствах к несовершеннолетним. Точная причина смерти не сообщается.

Убитая горем семья объявила дату церемонии прощания с актёром Галкиным
Убитая горем семья объявила дату церемонии прощания с актёром Галкиным

Ранее сообщалось о смерти артиста Василия Фунтикова, известного по фильму «Каникулы Кроша». Он скончался на 63-м году жизни из-за инсульта.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar