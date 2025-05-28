Умер актёр Эд Гейл, сыгравший куклу-убийцу Чаки в фильме «Детские игры»

Американский актёр Эд Гейл, прославившийся исполнением роли зловещей куклы Чаки в культовой хоррор-серии «Детские игры», скончался в возрасте 61 года. По данным портала TMZ, смерть наступила во вторник в хосписе Лос-Анджелеса.

Гейл участвовал в съёмках трёх частей франшизы (1988, 1990, 1991), где благодаря своему невысокому росту (134 см) и актёрскому мастерству убедительно воплотил образ убийственной куклы. Также он снимался в комедии «Говард-утка» (1986) и фильме ужасов «Байкерши в городе зомби» (2007).