Убитая горем семья объявила дату церемонии прощания с актёром Галкиным

Церемония прощания с Виктором Галкиным, известным актёром и талантливым педагогом, состоится 2 июня во Владивостоке. Об этом со ссылкой на семью усопшего сообщает Приморское отделение Союза театральных деятелей.

Галкина проводят в последний путь в 13:00 на Морском кладбище.

Значительную часть своей жизни Виктор Галкин посвятил Приморскому театру молодёжи, где его талант блистал на сцене. Он также активно делился своим богатым опытом, преподавая в Дальневосточном государственном институте искусств и формируя новые поколения артистов.