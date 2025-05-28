Убитая горем семья объявила дату церемонии прощания с актёром Галкиным
Церемония прощания с актёром Галкиным пройдёт 2 июня во Владивостоке
Виктор Галкин. Обложка © Кино-театр.ру
Церемония прощания с Виктором Галкиным, известным актёром и талантливым педагогом, состоится 2 июня во Владивостоке. Об этом со ссылкой на семью усопшего сообщает Приморское отделение Союза театральных деятелей.
Галкина проводят в последний путь в 13:00 на Морском кладбище.
Значительную часть своей жизни Виктор Галкин посвятил Приморскому театру молодёжи, где его талант блистал на сцене. Он также активно делился своим богатым опытом, преподавая в Дальневосточном государственном институте искусств и формируя новые поколения артистов.
Ранее Life.ru рассказывал, что мастер сцены и наставник молодых актёров, Виктор Галкин скончался 25 мая, не дожив до своего 65-летия. Его творческий путь начался в 1987 году с киноленты «Залив счастья», а широкую известность он приобрёл, снявшись в фильме «Чёрный океан».