Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 14:53

Убитая горем семья объявила дату церемонии прощания с актёром Галкиным

Церемония прощания с актёром Галкиным пройдёт 2 июня во Владивостоке

Виктор Галкин. Обложка © Кино-театр.ру

Виктор Галкин. Обложка © Кино-театр.ру

Церемония прощания с Виктором Галкиным, известным актёром и талантливым педагогом, состоится 2 июня во Владивостоке. Об этом со ссылкой на семью усопшего сообщает Приморское отделение Союза театральных деятелей.

Галкина проводят в последний путь в 13:00 на Морском кладбище.

Значительную часть своей жизни Виктор Галкин посвятил Приморскому театру молодёжи, где его талант блистал на сцене. Он также активно делился своим богатым опытом, преподавая в Дальневосточном государственном институте искусств и формируя новые поколения артистов.

Стала известна причина смерти звезды фильма «Каникулы Кроша» Василия Фунтикова
Стала известна причина смерти звезды фильма «Каникулы Кроша» Василия Фунтикова

Ранее Life.ru рассказывал, что мастер сцены и наставник молодых актёров, Виктор Галкин скончался 25 мая, не дожив до своего 65-летия. Его творческий путь начался в 1987 году с киноленты «Залив счастья», а широкую известность он приобрёл, снявшись в фильме «Чёрный океан».

Владимир Озеров
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar