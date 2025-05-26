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26 мая, 08:23

Умер актёр Галкин

Обложка © фильм «Черный океан», режиссер Иван Соловов(младший),сценарист Евгений Месяцев / Kino-teatr.ru

Обложка © фильм «Черный океан», режиссер Иван Соловов(младший),сценарист Евгений Месяцев / Kino-teatr.ru

На 65-м году жизни скончался актёр Виктор Галкин, известный по главной роли в фильме «Чёрный океан». Артиста не стало 25 мая, сообщает Приморское отделение Союза театральных деятелей.

«Его профессионализм, доброта и неустанная преданность делу навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память о Викторе Дукавовиче Галкине будет жить в его творческих работах и в тех людях, которые имели честь знать и любить его», — говорится в некрологе.

Дата и место похорон будут объявлены позднее.

Галкин родился в 1961 году и дебютировал в кино в 1987 году — в фильме «Залив счастья». Артист работал в ТЮЗе, был худруком Приморского краевого театра молодёжи.

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Александра Вишнякова
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