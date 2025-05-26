Умер актёр Галкин

На 65-м году жизни скончался актёр Виктор Галкин, известный по главной роли в фильме «Чёрный океан». Артиста не стало 25 мая, сообщает Приморское отделение Союза театральных деятелей.

«Его профессионализм, доброта и неустанная преданность делу навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память о Викторе Дукавовиче Галкине будет жить в его творческих работах и в тех людях, которые имели честь знать и любить его», — говорится в некрологе.

Дата и место похорон будут объявлены позднее.