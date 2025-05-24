Один из самых известных российских писателей-фантастов умер в 85 лет

Один из самых известных российских писателей-фантастов Юрий Никитин скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба издательства «Эксмо». Обстоятельства смерти не разглашаются.

«С грустью сообщаем о том, что 23 мая ушёл из жизни замечательный писатель, один из самых знаменитых российских фантастов Юрий Никитин», — сказано в сообщении издательства.

Никитин — автор более 40 книг, но именно цикл «Трое из Леса» принёс ему наибольшую известность. Это произведение, ставшее одним из первых в жанре славянского фэнтези, оказало значительное влияние на развитие этого направления. Среди других его работ можно выделить романы «Фарамунд», «Трансчеловек», «Сингомэйкеры», «Я живу в этом теле» и «2024-й». Под псевдонимом Гай Юлий Орловский он также публиковал свои произведения.