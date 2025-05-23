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23 мая, 00:47

Актёр из сериала «Доктор Кто» Майкл МакСтэй умер в 92 года

Майкл МакСтэй. Обложка © kinopoisk.ru

Майкл МакСтэй. Обложка © kinopoisk.ru

Британский актёр Майкл МакСтэй, известный по роли в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает британская газета Daily Mail, ссылаясь на представителя актёра.

«Майкл МакСтэй умер в возрасте 92 лет», говорится в публикации.

Причина смерти актера — сердечная недостаточность. Он ушёл из жизни дома в окружении близких.

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МакСтэй запомнился многим зрителям благодаря роли учёного Дерека Моберли в серии «Семена судьбы» 13-го сезона «Доктора Кто». Он также снялся в таких сериалах как «Нет места для укрытия», «Блант» и «Тэтчер: Последние дни».

Ранее Life.ru сообщал о смерти британского кинооператора, сценариста и актёра Билли Уильямса. Он работал над фильмом «Ночной дозор» (1973 год) с Элизабет Тейлор.

Лия Мурадьян
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