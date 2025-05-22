Умерла звезда мыльных опер Доринья Дюваль, отсидевшая за убийство третьего мужа

Звезда бразильских телесериалов Доринья Дюваль скончалась на 97 году жизни. Об этом сообщила её дочь, актриса Карла Дэниэл.

Доринья Дюваль родилась 21 января 1929 года в Сан-Паулу. Её творческий путь начался с танцевальной труппы Карлоса Лисбоа, позже она выступала в казино, пела и играла на маракасах под сценическим именем Дора Марака. Именно в этом образе она дебютировала на бразильском телевидении, откуда попала в театр варьете.

Первым мужем актрисы стал телережиссёр Марио Помпоне, от которого она родила дочь в 1965 году. Второй супруг — режиссёр Даниэль Филью — снял с ней три хита бразильского телевидения: «Братья Кораждем», «Моя милая подружка» и «Каменные джунгли». В 1973 году она появилась в первой цветной теленовелле страны — «Возлюбленный».

Третий брак Дюваль оказался трагическим. Её муж, кинорежиссёр Пауло Сержио Гарсия Алькантара, был моложе на 16 лет и систематически унижал супругу. В 1980 году в результате конфликта актриса трижды выстрелила в него, убив на месте. Сначала её приговорили к 18 годам заключения, но позже срок сократили до шести лет.

После освобождения она завершила актёрскую карьеру и выпустила автобиографию «В поисках света», в которой откровенно рассказала о насилии, пережитом в юности, проституции, попытке самоубийства и мотивах убийства третьего мужа. Книга вышла в 2002 году и вызвала широкий резонанс в Бразилии.