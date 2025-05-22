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22 мая, 11:32

Умер оскароносный создатель «Ночного дозора»

Умер британский оператор Уильямс, снявший «Ночной дозор» и получивший «Оскар»

Обложка © Kinopoisk

Обложка © Kinopoisk

Британский кинооператор, сценарист и актёр Билли Уильямс скончался в возрасте 96 лет, сообщает портал IMDB. Он работал над фильмом с Элизабет Тейлор «Ночной дозор», над картинами «Адвокат дьявола» и «Сатурн 3». Премию «Оскар» Уильямс получил в 1982 году за съёмки фильма «Ганди».

Билли Уильямс родился 3 июня 1929 года в Лондоне. По его словам, он выбрал профессию оператора, потому что по этой специальности работал и его отец. Когда Уильямс получил образование, он работал фотографом, снимал рекламу и документальные проекты, после чего ему удалось пробиться в киноиндустрию. Оператор получил два десятка наград работу в кино.

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Татьяна Миссуми
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