Умер оскароносный создатель «Ночного дозора»
Умер британский оператор Уильямс, снявший «Ночной дозор» и получивший «Оскар»
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Британский кинооператор, сценарист и актёр Билли Уильямс скончался в возрасте 96 лет, сообщает портал IMDB. Он работал над фильмом с Элизабет Тейлор «Ночной дозор», над картинами «Адвокат дьявола» и «Сатурн 3». Премию «Оскар» Уильямс получил в 1982 году за съёмки фильма «Ганди».
Билли Уильямс родился 3 июня 1929 года в Лондоне. По его словам, он выбрал профессию оператора, потому что по этой специальности работал и его отец. Когда Уильямс получил образование, он работал фотографом, снимал рекламу и документальные проекты, после чего ему удалось пробиться в киноиндустрию. Оператор получил два десятка наград работу в кино.
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