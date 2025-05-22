Названа причина смерти академика в голове статуи «Родина-мать» во время нелегальной экскурсии

По данным журналистов, доктор педагогических наук приехал в Волгоград на фестиваль ВУЗов физической культуры, куда прибыли по 20 человек от 14 учебных заведений со всей России. Участники мероприятия захотели посмотреть город и его главную достопримечательность — монумент «Родина-мать зовёт!». Тогда и случилась трагедия. Сейчас экскурсовод на допросе, поскольку следователи полагают, что Чесноков попал в монумент без необходимого спецпропуска.