Названа причина смерти академика в голове статуи «Родина-мать» во время нелегальной экскурсии
SHOT: Ректор Чесноков умер в голове памятника «Родина-мать зовёт!» из-за тромба
Николай Чесноков. Обложка © mgafk.ru
Ректор Московской академии физической культуры (МГАФК), академик РАЕН Николай Чесноков мог умереть во время экскурсии в голове памятника «Родина-мать зовёт!» в Волгограде из-за оторвавшегося тромба. Предварительную причину трагической смерти профессора узнал SHOT.
По данным журналистов, доктор педагогических наук приехал в Волгоград на фестиваль ВУЗов физической культуры, куда прибыли по 20 человек от 14 учебных заведений со всей России. Участники мероприятия захотели посмотреть город и его главную достопримечательность — монумент «Родина-мать зовёт!». Тогда и случилась трагедия. Сейчас экскурсовод на допросе, поскольку следователи полагают, что Чесноков попал в монумент без необходимого спецпропуска.
Тело мужчины нашли в голове памятника «Родина-мать зовёт!» в Волгограде сегодня. Статуя внутри полая, разбита на ячейки, там есть узкие лестницы и проходы. Позже выяснилось, что умерший – ректор Московской академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков.