Труп мужчины нашли в голове памятника «Родина-мать зовет!» в Волгограде

В Волгограде в скульптуре «Родина-мать зовёт!» обнаружили труп пожилого мужчины. По предварительным данным, ему стало плохо во время экскурсии, сообщает SHOT .

Ранее Life.ru рассказывал о загадочном и трагическом случае в Хотьково Сергиево-Посадского округа Подмосковья. В частном доме были обнаружены тела троих пенсионеров: супругов в возрасте 63 и 67 лет, а также 96-летней женщины. Все они скончались, находясь за обеденным столом. У правоохранительных органов есть две основные версии произошедшего.