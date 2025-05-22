Труп мужчины нашли в голове памятника «Родина-мать зовет!» в Волгограде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM Oleg Dimitrov
В Волгограде в скульптуре «Родина-мать зовёт!» обнаружили труп пожилого мужчины. По предварительным данным, ему стало плохо во время экскурсии, сообщает SHOT.
В настоящее время экстренные службы работают на месте, выясняя все обстоятельства происшествия.
Ранее Life.ru рассказывал о загадочном и трагическом случае в Хотьково Сергиево-Посадского округа Подмосковья. В частном доме были обнаружены тела троих пенсионеров: супругов в возрасте 63 и 67 лет, а также 96-летней женщины. Все они скончались, находясь за обеденным столом. У правоохранительных органов есть две основные версии произошедшего.