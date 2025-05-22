Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 10:29

Труп мужчины нашли в голове памятника «Родина-мать зовет!» в Волгограде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Oleg Dimitrov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Oleg Dimitrov

В Волгограде в скульптуре «Родина-мать зовёт!» обнаружили труп пожилого мужчины. По предварительным данным, ему стало плохо во время экскурсии, сообщает SHOT.

В настоящее время экстренные службы работают на месте, выясняя все обстоятельства происшествия.

В Перми обнаружили тело 18-летней девушки, насаженное на прутья забора
В Перми обнаружили тело 18-летней девушки, насаженное на прутья забора

Ранее Life.ru рассказывал о загадочном и трагическом случае в Хотьково Сергиево-Посадского округа Подмосковья. В частном доме были обнаружены тела троих пенсионеров: супругов в возрасте 63 и 67 лет, а также 96-летней женщины. Все они скончались, находясь за обеденным столом. У правоохранительных органов есть две основные версии произошедшего.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar