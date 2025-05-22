Тела четырёх мужчин нашли в застрявшей в болоте машине под Нижним Новгородом

В Нижегородской области четверо мужчин погибли в болоте возле города Выкса, их тела без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в автомобиле УАЗ, сообщает Ni Mash. По предварительным данным, Илья, Михаил и ещё два их приятеля надышались угарным газом. Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу для уточнения причин гибели.

Следователи работают на месте гибели мужчин в болоте возле Выксы. Видео © Telegram / Нижегородский Следком

По одной из версий, пятеро друзей собиралась на шашлыки в честь дня рождения. Один из приятелей решил сходить в магазин, но не вернулся. Тогда подвыпившие товарищи отправились на его поиски через болото, чтобы не попасться сотрудникам полиции. В итоге машина застряла, а погибшие уснули с включённым мотором и отравились выхлопами.

Четверо мужчин, которые погибли в болоте в Нижегородской области. Обложка © Telegram / Ni Mash

СК возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.