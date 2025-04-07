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Регион
7 апреля, 10:56

Заигрался и прилёг: Школьник уснул в сугробе в Якутии и едва не погиб

В Якутии полицейские спасли уснувшего в сугробе 11-летнего мальчика

В Якутии полицейские спасли уснувшего в сугробе 11-летнего мальчика. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Якутии полицейские спасли уснувшего в сугробе 11-летнего мальчика. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В якутском городе Алдан 11-летний школьник едва не стал жертвой собственной беспечности, задремав в сугробе. Его вовремя обнаружили полицейские, о чём сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ведомстве рассказали, что тревогу забила мать ребенка. По её словам, она была с сыном на работе, после чего отправила его домой на такси. Вернувшись, женщина не нашла мальчика и сразу обратилась за помощью.

Стражи порядка прочесали путь, по которому ехал школьник. Вскоре их взгляд упал на торчащий из-под снега рукав куртки. Разгребая сугроб, они вытащили замёрзшего мальчишку.

Тот признался, что загулялся с приятелями, притомился и решил прикорнуть прямо в снежной «постели».

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А 10 марта в Якутске нашли подростка, который пропал вечером 6 марта. 13-летний мальчик не выходил на связь на протяжении четырёх дней. Его нашли в подъезде дома на улице Кузьмина.

Оксана Попова
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