Заигрался и прилёг: Школьник уснул в сугробе в Якутии и едва не погиб

В якутском городе Алдан 11-летний школьник едва не стал жертвой собственной беспечности, задремав в сугробе. Его вовремя обнаружили полицейские, о чём сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ведомстве рассказали, что тревогу забила мать ребенка. По её словам, она была с сыном на работе, после чего отправила его домой на такси. Вернувшись, женщина не нашла мальчика и сразу обратилась за помощью.

Стражи порядка прочесали путь, по которому ехал школьник. Вскоре их взгляд упал на торчащий из-под снега рукав куртки. Разгребая сугроб, они вытащили замёрзшего мальчишку.

Тот признался, что загулялся с приятелями, притомился и решил прикорнуть прямо в снежной «постели».