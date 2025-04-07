Заигрался и прилёг: Школьник уснул в сугробе в Якутии и едва не погиб
В Якутии полицейские спасли уснувшего в сугробе 11-летнего мальчика
В Якутии полицейские спасли уснувшего в сугробе 11-летнего мальчика. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В якутском городе Алдан 11-летний школьник едва не стал жертвой собственной беспечности, задремав в сугробе. Его вовремя обнаружили полицейские, о чём сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ведомстве рассказали, что тревогу забила мать ребенка. По её словам, она была с сыном на работе, после чего отправила его домой на такси. Вернувшись, женщина не нашла мальчика и сразу обратилась за помощью.
Стражи порядка прочесали путь, по которому ехал школьник. Вскоре их взгляд упал на торчащий из-под снега рукав куртки. Разгребая сугроб, они вытащили замёрзшего мальчишку.
Тот признался, что загулялся с приятелями, притомился и решил прикорнуть прямо в снежной «постели».
А 10 марта в Якутске нашли подростка, который пропал вечером 6 марта. 13-летний мальчик не выходил на связь на протяжении четырёх дней. Его нашли в подъезде дома на улице Кузьмина.