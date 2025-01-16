Подмосковный учитель собрал с родителей школьников миллион на экскурсию и был таков

Классного руководителя из подмосковной школы задержали за мошенничество после того, как 37-летний педагог собрал с родителей учеников 990 тысяч рублей на экскурсию для детей. Однако вместо поездки педагог уволился и пропал вместе с внушительной суммой.

«Сотрудники подразделения уголовного розыска отдела МВД России по Даниловскому району города Москвы привлекли бывшего школьного учителя к уголовной ответственности за мошенничества», — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Согласно информации следствия, 37-летний классный руководитель из Подмосковья собрал с 28 родителей 990 тысяч рублей, пообещав показать ребятам один из городов России. В действительности же у него был иной план — просто сбежать с полученными средствами и потратить всю сумму на себя любимого.

И всё бы удалось, если бы родители не обратились в правоохранительные органы. Учителя разыскали и задержали. Он во всём сознался. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.