Школьник в Нижегородской области сломал нос учителю английского языка на уроке
Девятиклассник напал на учителя английского языка и нанёс ему серьёзные травмы в Ковернинской средней школе № 1. Инцидент произошёл 5 декабря, сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.
По данным ведомства, 38-летний преподаватель получил удар, в результате которого был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа. Тяжесть травм квалифицируется как серьёзная.
На данный момент причина конфликта остаётся неизвестной. Гострудинспекция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.
Ранее Life.ru рассказывал, как один из учеников принёс в 94-ю школу Краснодара нож. На перемене у него произошёл конфликт с другим школьником. В результате пострадали пятеро подростков, но у двоих только лёгкие травмы. К настоящему моменту все пострадавшие выписаны из больницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подросток задержан и допрошен.
Life.ru