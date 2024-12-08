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7 декабря, 22:52

Школьник в Нижегородской области сломал нос учителю английского языка на уроке

Девятиклассник напал на учителя английского языка и нанёс ему серьёзные травмы в Ковернинской средней школе № 1. Инцидент произошёл 5 декабря, сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.

По данным ведомства, 38-летний преподаватель получил удар, в результате которого был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа. Тяжесть травм квалифицируется как серьёзная.

На данный момент причина конфликта остаётся неизвестной. Гострудинспекция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

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Ранее Life.ru рассказывал, как один из учеников принёс в 94-ю школу Краснодара нож. На перемене у него произошёл конфликт с другим школьником. В результате пострадали пятеро подростков, но у двоих только лёгкие травмы. К настоящему моменту все пострадавшие выписаны из больницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подросток задержан и допрошен.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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