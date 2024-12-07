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7 декабря, 11:13

В Ленобласти школьник заступился за товарища и получил от хулигана ножницами в грудь

В Ленобласти школьный хулиган ранил мальчика канцелярскими ножницами

В школе города Сосновый Бор в Ленинградской области 14-летнего мальчика ранили ножницами в грудь. Парень заступился за товарища, которого донимал школьный хулиган, и пострадал сам, сообщает Mash на Мойке.

Школьника госпитализировали, врачи обнаружили у него только небольшой порез, обошлось без серьёзных последствий. Парня забинтовали и отправили поправляться домой.

СК РФ инициировал проверку в соответствии со статьёй УК РФ о халатности. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.

Неизвестный порезал ножом нескольких человек в Ванкувере
Неизвестный порезал ножом нескольких человек в Ванкувере

Ранее Life.ru рассказывал, как в школе Краснодара один из учеников принёс с собой нож. СМИ сообщают, что парень на перемене повздорил с другим школьником, который громко слушал музыку и не захотел её выключить, и принялся добиваться своего с помощью холодного оружия. Пострадали пятеро подростков, из них у двоих только лёгкие травмы. СК РФ завёл уголовное дело. Оказалось, что устроивший резню мальчик носил с собой нож с позволения отца и в «целях самозащиты».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Wor Jun

Юрий Лысенко
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