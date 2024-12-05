Неизвестный порезал ножом нескольких человек в Ванкувере

Несколько человек пострадали после нападения неизвестного мужчины в канадском Ванкувере. По информации местной полиции, преступник ранил людей ножом.

Пресс-служба полиции в соцсети X сообщила, что всё произошло в окрестностях Робсона и Гамильтона. Мужчина напал на прохожих с ножом, ранив нескольких человек. Преступника застрелили. Его личность не установлена.

«Мы предоставим дополнительную информацию, когда она будет доступна», — сообщило ведомство.