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4 декабря, 23:10

Неизвестный порезал ножом нескольких человек в Ванкувере

В Ванкувере полиция застрелила преступника, напавшего с ножом на прохожих

Обстановка на месте происшествия в Ванкувере. Обложка © X / theinformant_x

Обстановка на месте происшествия в Ванкувере. Обложка © X / theinformant_x

Несколько человек пострадали после нападения неизвестного мужчины в канадском Ванкувере. По информации местной полиции, преступник ранил людей ножом.

Пресс-служба полиции в соцсети X сообщила, что всё произошло в окрестностях Робсона и Гамильтона. Мужчина напал на прохожих с ножом, ранив нескольких человек. Преступника застрелили. Его личность не установлена.

«Мы предоставим дополнительную информацию, когда она будет доступна», — сообщило ведомство.

У Посольства Израиля в столице Иордании раздалась стрельба
У Посольства Израиля в столице Иордании раздалась стрельба

Ранее один человек погиб и ещё несколько получили ранения во время стрельбы в Университете Таскиги, расположенном в американском штате Алабама. Стрельба произошла рано утром 10 ноября на территории университетского кампуса, а погибший не имел отношения к учебному заведению.

Оксана Попова
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