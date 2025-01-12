Глава хабаровской турфирмы обманула 40 клиентов и присвоила 11 миллионов рублей

Глава хабаровской туристической компании обокрала 40 клиентов со всей страны, похитив у них в общей сложности 11 миллионов рублей. Сейчас обвиняемая задержана, расследование возбуждённого в её отношении уголовного дела завершено. О ситуации проинформировала пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

«В ходе предварительного следствия установлена причастность обвиняемой к хищению порядка 11 миллионов рублей у 40 клиентов. В их числе жители Хабаровского, Приморского краев, Амурской и Московской областей. Во время расследования она компенсировала потерпевшим ущерб на сумму около 5 миллионов 900 тысяч рублей», — сообщили в региональном ведомстве внутренних дел.

В МВД пояснили, что 34-летняя обвиняемая заключала договоры на продажу туров за границу и брала со своих клиентов полную предоплату. Например, в августе 2022 года одна из жительниц Хабаровска заплатила подсудимой 274 тысяч рублей в качестве предоплаты за путёвки. После этого глава турагенства начала под разными предлогами уговаривать перенести дату вылета и в итоге объявила, что не сможет выполнить свою часть сделки.

В отношении мошенницы было уголовное дело по частям третьей и четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Следователи провели анализ финансово-хозяйственной отчётности турфирмы, арестовали оргтехнику и счета организации в банках. Пока преступнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и обязательстве о надлежащем поведении.