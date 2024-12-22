Автор йога-туров отправила коллег на фейк-ретрит в Индии и сбежала с деньгами

Автор йога-туров из Санкт-Петербурга обманула других преподавателей на два миллиона рублей. Женщина собрала деньги за ретрит в Индии, но вместо этого отправила искателей просветления в другую страну, а сама сбежала в Турцию.

В разговоре с SHOT девушка по имени Надежда рассказала, что вместе с друзьями стала жертвой мошенничества. Она познакомилась с Юлией Варавкой, которая представилась как «автор необычных туров». Юлия утверждала, что является опытным путешественником с друзьями по всему миру, и предложила организовать для Надежды и её друзей ретрит в Индии.

Группа собралась быстро: девять человек перечислили Юле по 220 000 рублей за обещанные билеты из России в Индию и обратно (через эмиратскую Шарджу) и полностью оплаченный отель в Тривандраме. Саму Юлю отправили в Индию раньше, чтобы она всё подготовила.

Когда туристы прибыли в Шаржу, по словам Надежды, оказалось, что Юлия купила только билеты в один конец до ОАЭ, а сама улетела в Турцию. Несмотря на это, группа не отменила поездку: они самостоятельно доехали до Индии и смогли договориться с отелем о размещении в долг. Но когда истекли все обещанные сроки, сотрудники отеля вызвали полицию.

Юлия Варавко рассказывает об оплаченных услугах для группы. Видео © Telegram / SHOT

Юлия заплатила гостинице 3600 евро вместо положенных 11 000 и пообещала вернуть деньги позже, после чего уехала по своим делам. Любители йоги вернулись в Москву и подали заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка.