Автор йога-туров отправила коллег на фейк-ретрит в Индии и сбежала с деньгами
SHOT: Автор йога-туров обманула коллег на 2 млн рублей, сбежав с их деньгами
Автор йога-туров из Санкт-Петербурга обманула других преподавателей на два миллиона рублей. Женщина собрала деньги за ретрит в Индии, но вместо этого отправила искателей просветления в другую страну, а сама сбежала в Турцию.
В разговоре с SHOT девушка по имени Надежда рассказала, что вместе с друзьями стала жертвой мошенничества. Она познакомилась с Юлией Варавкой, которая представилась как «автор необычных туров». Юлия утверждала, что является опытным путешественником с друзьями по всему миру, и предложила организовать для Надежды и её друзей ретрит в Индии.
Группа собралась быстро: девять человек перечислили Юле по 220 000 рублей за обещанные билеты из России в Индию и обратно (через эмиратскую Шарджу) и полностью оплаченный отель в Тривандраме. Саму Юлю отправили в Индию раньше, чтобы она всё подготовила.
Когда туристы прибыли в Шаржу, по словам Надежды, оказалось, что Юлия купила только билеты в один конец до ОАЭ, а сама улетела в Турцию. Несмотря на это, группа не отменила поездку: они самостоятельно доехали до Индии и смогли договориться с отелем о размещении в долг. Но когда истекли все обещанные сроки, сотрудники отеля вызвали полицию.
Юлия Варавко рассказывает об оплаченных услугах для группы. Видео © Telegram / SHOT
Юлия заплатила гостинице 3600 евро вместо положенных 11 000 и пообещала вернуть деньги позже, после чего уехала по своим делам. Любители йоги вернулись в Москву и подали заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка.
Недавно в Москве 86-летняя пенсионерка в течение года перевела мошенникам почти 90 миллионов рублей. Для этого она пожертвовала всеми своими сбережениями. Её убедили, что деньги под угрозой и их необходими отправить на безопасные счета.
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