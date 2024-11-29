Московская пенсионерка лишилась квартиры и отдала мошенникам 90 млн рублей

В Москве 86-летняя пенсионерка в течение года перевела мошенникам почти 90 миллионов рублей. Для этого она пожертвовала всеми своими сбережениями. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мошенник сообщил пенсионерке, что её сбережения находятся под угрозой, и для их сохранности она должна перевести деньги на «безопасные» счета. Поверив в эту историю, пожилая москвичка стала следовать указаниям преступников. На протяжении последующего года ей поступали звонки от людей, представляющихся либо банковскими служащими, либо сотрудниками правоохранительных органов, которые продолжали убеждать женщину переводить средства. Они говорили, что её деньги могут быть украдены, поэтому их нужно «защитить».

Под давлением этих угроз пенсионерка стала снимать крупные суммы со своих банковских счетов. Она передавала мошенникам от 300 тысяч до 23 миллионов рублей за раз. Все деньги она вручала курьерам, которые приезжали по указанному адресу. Спустя год женщина распродала все свои акции и продала квартиру, расположенную на шоссе Энтузиастов, чтобы собрать требуемую сумму.

Оказавшись на грани полного разорения и осознав, что стала жертвой мошенничества, пенсионерка наконец обратилась в правоохранительные органы. По словам следователей, действия преступников могут быть квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере, что грозит им длительными сроками заключения.

История пенсионерки вскрыла ещё одну схему телефонного мошенничества, которая затрагивает пожилых людей, не всегда способных критически оценивать происходящее. В последние годы такие преступления становятся всё более распространёнными, и многие жертвы, как и в данном случае, не сразу осознают, что стали объектом обмана.