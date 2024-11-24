В Москве пенсионерка решила поучаствовать в «операции ФСБ» и лишилась всех денег

Московскую пенсионерку с еврейскими корнями развели телефонные мошенники, заставив поверить в совершенно фантастическую историю. Но деньги она всё равно не перевела, выяснил SHOT.

70-летняя женщина несколько дней участвовала в «спецоперации ФСБ». Следила, ездила на адреса, вынюхивала информацию. Разумеется, всё было втайне от родных, чтобы никто не помешал секретному заданию. Вскоре «спецслужбы» привели её в банк, где ей нужно было снять средства, чтобы увезти их в безопасное место и сохранить.

Когда пенсионерка узнала, что последним и самым важным заданием будет снять все деньги с карты и перекинуть на особый счёт, категорически отказалась от дальнейшего участия в «секретной операции». Фейковому работнику ФСБ не помог даже аргумент, что за сотрудничество её представят к госнаградам, а тысячи жизней будут спасены. Вечером в обстановке полной секретности на кухне женщина призналась мужу, что сорвала важную миссию спецслужб — ради семейного бюджета.