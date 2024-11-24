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24 ноября, 07:01

В Москве пенсионерка решила поучаствовать в «операции ФСБ» и лишилась всех денег

В Москве пенсионерка решила поучаствовать в «операции ФСБ» и лишилась всех денег. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

В Москве пенсионерка решила поучаствовать в «операции ФСБ» и лишилась всех денег. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Московскую пенсионерку с еврейскими корнями развели телефонные мошенники, заставив поверить в совершенно фантастическую историю. Но деньги она всё равно не перевела, выяснил SHOT.

70-летняя женщина несколько дней участвовала в «спецоперации ФСБ». Следила, ездила на адреса, вынюхивала информацию. Разумеется, всё было втайне от родных, чтобы никто не помешал секретному заданию. Вскоре «спецслужбы» привели её в банк, где ей нужно было снять средства, чтобы увезти их в безопасное место и сохранить.

Когда пенсионерка узнала, что последним и самым важным заданием будет снять все деньги с карты и перекинуть на особый счёт, категорически отказалась от дальнейшего участия в «секретной операции». Фейковому работнику ФСБ не помог даже аргумент, что за сотрудничество её представят к госнаградам, а тысячи жизней будут спасены. Вечером в обстановке полной секретности на кухне женщина призналась мужу, что сорвала важную миссию спецслужб — ради семейного бюджета.

Актёр из «Глухаря» отдал мошенникам миллионы, которые берёг на лечение рака
Актёр из «Глухаря» отдал мошенникам миллионы, которые берёг на лечение рака

На уловку мошенников ранее попался актёр Андрей Субботин, сыгравший в сериале «На крючке: когда звонит мошенник». Аферисты прислали актёру форму для предоплаты заказа, в которую пострадавший ввёл данные своей банковской карты и текст SMS-сообщения, так с карты и списались 12 тысяч рублей. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Оксана Попова
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