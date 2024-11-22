Актёра первого в истории России сериала о мошенниках развели мошенники

Актёра, сыгравшего в сериале «На крючке: когда звонит мошенник», Андрея Субботина, злоумышленники развели на 12 тысяч рублей. В первом в истории России сериале о мошенниках рассказывается о том, как работают колл-центры преступников, а также об основных уловках и правилах безопасности, которые позволяют сохранить свои деньги. Правда, актёру эти знания не помогли уберечь собственные средства, сообщает телеграм-канал Mash.

Мужчину подвела добропорядочность — он захотел оплатить лекцию в интернете, а не смотреть «ворованную» версию. Мошенники прислали актёру форму для предоплаты заказа, в которую пострадавший ввёл данные своей банковской карты и текст SMS-сообщения, так с карты и списались 12 тысяч рублей. Сейчас по данному факту проводится проверка.