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22 ноября, 13:14

Актёра первого в истории России сериала о мошенниках развели мошенники

Mash: Актёра Андрея Субботина, сыгравшего мошенники, обманули на 12 тысяч рублей

Андрей Субботин. Фото © kino-teatr.ru / omela

Андрей Субботин. Фото © kino-teatr.ru / omela

Актёра, сыгравшего в сериале «На крючке: когда звонит мошенник», Андрея Субботина, злоумышленники развели на 12 тысяч рублей. В первом в истории России сериале о мошенниках рассказывается о том, как работают колл-центры преступников, а также об основных уловках и правилах безопасности, которые позволяют сохранить свои деньги. Правда, актёру эти знания не помогли уберечь собственные средства, сообщает телеграм-канал Mash.

Мужчину подвела добропорядочность — он захотел оплатить лекцию в интернете, а не смотреть «ворованную» версию. Мошенники прислали актёру форму для предоплаты заказа, в которую пострадавший ввёл данные своей банковской карты и текст SMS-сообщения, так с карты и списались 12 тысяч рублей. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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Актёр из «Глухаря» отдал мошенникам миллионы, которые берёг на лечение рака

Ранее Life.ru раскрыл три мошеннические схемы по угону денег и личных данных в «чёрную пятницу». Первая заключается в создании идентичных фейковых сайтов магазинов, которые могут запутать невнимательного человека.

Алена Пенчугина
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