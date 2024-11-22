Организатору голой вечеринки Игорю Мишину грозит 10 лет тюрьмы, у него нашли грамм кокаина
Mash: В доме бизнесмена Игоря Мишина в ходе обысков нашли один грамм кокаина
Игорь Мишин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Организатору скандальной голой вечеринки, бизнесмену Игорю Мишину грозит до 10 лет лишения свободы. По данным Mash, в ходе вчерашних обысков в его квартире нашли один грамм кокаина.
Телеграм-канал уточняет, что по статье УК РФ такой вес считается крупным для этого наркотика.
Напомним, накануне в доме Мишина прошли обыски, силовики нашли свёрток с неизвестным веществом. Правоохранители нагрянули в частный дом бизнесмена в посёлке Раздоры Одинцовского района Подмосковья. Подозрительный пакетик отправили на экспертизу. Игорь Мишин — российский медиаменеджер, предприниматель, продюсер и сценарист кино и телевидения.
Скандальная вечеринка, как сообщал Life.ru, состоялась в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря прошлого года. Участие в ней приняли Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган, рэпер Vacio и другие. Полуголое пиршество рассердило россиян, в результате чего концерты звёзд стали отменять по всей стране. После этого гостям и организаторам пришлось извиняться за содеянное.