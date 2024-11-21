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21 ноября, 15:17

В доме одного из организаторов голой вечеринки Мишина прошли обыски

В доме предпринимателя Игоря Мишина прошли обыски

Игорь Мишин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Игорь Мишин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

В доме одного из организаторов скандальной голой вечеринки Игоря Мишина прошли обыски. По предварительным данным, там нашли свёрток с неизвестным веществом.

Правоохранители нагрянули с обысками в частный дом Мишина в посёлке Раздоры Одинцовского района Подмосковья. Подозрительный пакетик отправили на экспертизу. Мишина силовики забрали с собой.

Игорь Мишин — российский медиаменеджер, предприниматель, продюсер и сценарист кино и телевидения.

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Напомним, что скандальная вечеринка прогремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря прошлого года. Участие в naked party приняли Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган, рэпер Vacio и другие. Полуголое пиршество рассердило россиян, после чего концерты звёзд стали отменять по всей стране. В конечном итоге гостям и организаторам пришлось извиняться за содеянное.

Никита Никонов
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