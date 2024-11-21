В доме одного из организаторов голой вечеринки Мишина прошли обыски
В доме предпринимателя Игоря Мишина прошли обыски
Игорь Мишин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
В доме одного из организаторов скандальной голой вечеринки Игоря Мишина прошли обыски. По предварительным данным, там нашли свёрток с неизвестным веществом.
Правоохранители нагрянули с обысками в частный дом Мишина в посёлке Раздоры Одинцовского района Подмосковья. Подозрительный пакетик отправили на экспертизу. Мишина силовики забрали с собой.
Игорь Мишин — российский медиаменеджер, предприниматель, продюсер и сценарист кино и телевидения.
Напомним, что скандальная вечеринка прогремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря прошлого года. Участие в naked party приняли Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган, рэпер Vacio и другие. Полуголое пиршество рассердило россиян, после чего концерты звёзд стали отменять по всей стране. В конечном итоге гостям и организаторам пришлось извиняться за содеянное.