Актёр из «Глухаря» отдал мошенникам миллионы, которые берёг на лечение рака

Актёр из сериала «Глухарь» Николай Трифилов отдал мошенникам почти 6 млн рублей, которые он копил на лечение рака кишечника. Об этом пишет Mash.

Актёр уже 10 лет борется с онкологическим заболеванием, и за это время прошёл много курсов химиотерапии и добился ремиссии. Всё это время Трифилов откладывал деньги на случай рецидива и возможной операции. Однако эти средства он потерял после звонка мошенников. Остановить артиста не смогли ни супруга, ни сотрудники банка.

Теперь у Трифилова вырос риск получить рецидив на фоне стресса.