Актёр из «Глухаря» отдал мошенникам миллионы, которые берёг на лечение рака
Актёр из «Глухаря» Николай Трифилов отдал мошенникам почти 6 млн рублей
Актёр Николай Трифилов. Обложка © kino-teatr.ru / Наталья1982
Актёр из сериала «Глухарь» Николай Трифилов отдал мошенникам почти 6 млн рублей, которые он копил на лечение рака кишечника. Об этом пишет Mash.
Актёр уже 10 лет борется с онкологическим заболеванием, и за это время прошёл много курсов химиотерапии и добился ремиссии. Всё это время Трифилов откладывал деньги на случай рецидива и возможной операции. Однако эти средства он потерял после звонка мошенников. Остановить артиста не смогли ни супруга, ни сотрудники банка.
Теперь у Трифилова вырос риск получить рецидив на фоне стресса.
А ранее в Москве пожилой мужчина стал жертвой мошенников и лишился 24 миллионов рублей. Пенсионеру позвонил «следователь ФСБ», который предъявил ему обвинение в государственной измене. Позже с москвичом связался «майор ФСБ», который убедил перевести деньги на «безопасный счёт».