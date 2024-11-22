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22 ноября, 08:30

Актёр из «Глухаря» отдал мошенникам миллионы, которые берёг на лечение рака

Актёр из «Глухаря» Николай Трифилов отдал мошенникам почти 6 млн рублей

Актёр Николай Трифилов. Обложка © kino-teatr.ru / Наталья1982

Актёр Николай Трифилов. Обложка © kino-teatr.ru / Наталья1982

Актёр из сериала «Глухарь» Николай Трифилов отдал мошенникам почти 6 млн рублей, которые он копил на лечение рака кишечника. Об этом пишет Mash.

Актёр уже 10 лет борется с онкологическим заболеванием, и за это время прошёл много курсов химиотерапии и добился ремиссии. Всё это время Трифилов откладывал деньги на случай рецидива и возможной операции. Однако эти средства он потерял после звонка мошенников. Остановить артиста не смогли ни супруга, ни сотрудники банка.

Теперь у Трифилова вырос риск получить рецидив на фоне стресса.

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А ранее в Москве пожилой мужчина стал жертвой мошенников и лишился 24 миллионов рублей. Пенсионеру позвонил «следователь ФСБ», который предъявил ему обвинение в государственной измене. Позже с москвичом связался «майор ФСБ», который убедил перевести деньги на «безопасный счёт».

Александра Вишнякова
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