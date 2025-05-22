Умершим в голове памятника «Родина-мать зовёт!» в Волгограде оказался ректор московского вуза

Стала известна личность мужчины, найденного мёртвым в голове памятника «Родина-мать зовёт!» в Волгограде. Как пишет SHOT, это ректор Московской академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков.

По данным телеграм-канала, 68-летний ректор посещал монумент в составе экскурсионной группы. Он прошёл внутрь памятника, поднялся по лестнице вместе с остальными. Наверху мужчине стало плохо. Участники экскурсии пытались оказать ему первую помощь, но безуспешно. Чесноков скончался до приезда скорой помощи.