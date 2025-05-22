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22 мая, 10:48

Умершим в голове памятника «Родина-мать зовёт!» в Волгограде оказался ректор московского вуза

SHOT: Ректор МГАФК Чесноков умер в голове статуи «Родина-мать зовёт!»

Николай Чесноков. Обложка © mgafk.ru

Николай Чесноков. Обложка © mgafk.ru

Стала известна личность мужчины, найденного мёртвым в голове памятника «Родина-мать зовёт!» в Волгограде. Как пишет SHOT, это ректор Московской академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков.

По данным телеграм-канала, 68-летний ректор посещал монумент в составе экскурсионной группы. Он прошёл внутрь памятника, поднялся по лестнице вместе с остальными. Наверху мужчине стало плохо. Участники экскурсии пытались оказать ему первую помощь, но безуспешно. Чесноков скончался до приезда скорой помощи.

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Напомним, ранее сообщалось, что тело мужчины нашли в голове памятника «Родина-мать зовёт!» в Волгограде. Статуя внутри полая, разбита на ячейки, там есть узкие лестницы и проходы. В одном из таких помещений и обнаружили ректора.

Никита Никонов
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