Труп парня с выклеванными глазами нашли на пустыре в Екатеринбурге
Ural Mash: В Екатеринбурге на пустыре нашли тело парня без глаз в нижнем белье
Обложка © Life.ru
В Екатеринбурге на пустыре нашли тело 20-летнего парня. На трупе было только нижнее бельё. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Кроме того, у парня отсутствовали глаза. Их могли выклевать вороны. Труп лежал на пустыре всё утро. Правоохранителей на место вызвали прохожие.
Ранее в Перми полицейские обнаружили труп 18-летней девушки, насаженный на прутья забора. Поначалу прохожие приняли её за манекен и лишь позже осознали, что перед ними убитый человек. По предварительной информации правоохранительных органов, признаки насильственной смерти отсутствуют.