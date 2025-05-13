Труп парня с выклеванными глазами нашли на пустыре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на пустыре нашли тело 20-летнего парня. На трупе было только нижнее бельё. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Кроме того, у парня отсутствовали глаза. Их могли выклевать вороны. Труп лежал на пустыре всё утро. Правоохранителей на место вызвали прохожие.