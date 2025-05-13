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Регион
13 мая, 14:13

Труп парня с выклеванными глазами нашли на пустыре в Екатеринбурге

Ural Mash: В Екатеринбурге на пустыре нашли тело парня без глаз в нижнем белье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Екатеринбурге на пустыре нашли тело 20-летнего парня. На трупе было только нижнее бельё. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Кроме того, у парня отсутствовали глаза. Их могли выклевать вороны. Труп лежал на пустыре всё утро. Правоохранителей на место вызвали прохожие.

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Ранее в Перми полицейские обнаружили труп 18-летней девушки, насаженный на прутья забора. Поначалу прохожие приняли её за манекен и лишь позже осознали, что перед ними убитый человек. По предварительной информации правоохранительных органов, признаки насильственной смерти отсутствуют.

Полина Никифорова
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