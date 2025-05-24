Тело фантаста Юрия Никитина заморозят для воскрешения в будущем

Тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет крионировано с надеждой на возможное воскрешение в будущем, когда появятся соответствующие технологии. Об этом сообщает аif.ru.

Писатель принял решение о криоконсервации своего тела, полагая, что в перспективе развитие медицины позволит ему вернуться к жизни.

Как сообщал Life.ru, Никитин умер 23 мая в возрасте 85 лет. Он — автор более 40 книг, но именно цикл «Трое из Леса» принёс ему наибольшую известность. Это произведение, ставшее одним из первых в жанре славянского фэнтези, оказало значительное влияние на развитие этого направления.