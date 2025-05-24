Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 11:55

Тело фантаста Юрия Никитина заморозят для воскрешения в будущем

Тело фантаста Никитина будет крионировано с надеждой на возможное воскрешение

Юрий Никитин. Обложка © Сайт издательства «Эксмо»

Юрий Никитин. Обложка © Сайт издательства «Эксмо»

Тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет крионировано с надеждой на возможное воскрешение в будущем, когда появятся соответствующие технологии. Об этом сообщает аif.ru.

Писатель принял решение о криоконсервации своего тела, полагая, что в перспективе развитие медицины позволит ему вернуться к жизни.

Актёр из сериала «Доктор Кто» Майкл МакСтэй умер в 92 года
Актёр из сериала «Доктор Кто» Майкл МакСтэй умер в 92 года

Как сообщал Life.ru, Никитин умер 23 мая в возрасте 85 лет. Он — автор более 40 книг, но именно цикл «Трое из Леса» принёс ему наибольшую известность. Это произведение, ставшее одним из первых в жанре славянского фэнтези, оказало значительное влияние на развитие этого направления.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar