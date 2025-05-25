Ушёл из жизни актёр фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…»

На 85-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино Лев Бобышев. Об этом сообщается на сайте Московского театра кукол. Информация о причине смерти не разглашается.

«У нас горе. Ушел из жизни наш любимый старейшина, заслуженный артист России Лев Николаевич Бобышев. Мы все звали его Лёва», — говорится в публикации театра.

Лев Николаевич Бобышев родился 10 февраля 1941 года. Он получил образование в сфере кукольного театра (студия при МТК, 1967) и драматического искусства (ГИТИС, 1973). После работы в театрах «Жаворонок» и МТК, в 1980-е годы он начал свою кинокарьеру, снявшись в таких фильмах, как «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита» и «Китайский сервиз». На театральной сцене он запомнился яркими образами, включая Короля в «Голом короле», Санчо Пансу в «Дон Кихоте» и Старика в «Сказке о рыбаке и рыбке».