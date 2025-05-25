Актёр из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив» умер в 83 года
На 84-м году жизни умер актёр театра и кино Геннадий Третьяков
Геннадий Третьяков. Обложка © «Кино-театр»
В возрасте 83 лет не стало Геннадия Третьякова, известного актёра театра и кино. Об этом печальном событии информирует портал «Кино-театр». Обстоятельства его ухода из жизни не уточняются.
Известно, что Геннадий Третьяков родился в 1941 году. Он получил образование в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. В его послужном списке роли в фильмах и сериалах, среди которых «Мужчины не плачут» (2005), «Ваша честь» (2006), «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» (2009), «Детективное агентство «Иван да Марья» (2010), «Инсайт» (2009), «Семейный детектив» (2012-2013) и прочие.
Ранее сообщалось о кончине британского актёра Майкла МакСтэйя, широко известного по съёмкам в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто». Ему было 92 года.