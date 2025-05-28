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28 мая, 13:04

Стала известна причина смерти звезды фильма «Каникулы Кроша» Василия Фунтикова

Садальский: Актёр Василий Фунтиков умер от инсульта

Василий Фунтиков. Кадр из фильма — Обложка © «Перелётные птицы» реж. Владимир Фатьянов, сценарист Александр Чубарьян / kino-teatr.ru/

Василий Фунтиков. Кадр из фильма — Обложка © «Перелётные птицы» реж. Владимир Фатьянов, сценарист Александр Чубарьян / kino-teatr.ru/

Российский актёр Василий Фунтиков скончался из-за внезапного инсульта. Об этом рассказал его друг и коллега Стас Садальский на своей странице в соцсети.

«Ужасное известие, не стало Василия Фунтикова, умер внезапно, от инсульта. Для многих он символ детства и каникул, юный сыщик Крош, собиратель нэцкэ. Рыжий, забавный, как и его фамилия», — поделился Садальский воспоминаниями об ушедшем коллеге.

Он назвал Фунтикова добрым приятелем и символом золотой эпохи советского кино. Садальский добавил, что последний раз встречался с коллегой три года назад в Доме кино на вечере памяти Юрия Богатырёва.

Актёр также выразил соболезнования родным и близким усопшего.

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Напомним, что о смерти артиста Фунтикова стало известно вчера, 27 мая. Он скончался на 63-м году жизни. Фунтиков был любимцем российской публики и запомнился зрителям по фильму «Каникулы Кроша», где он сыграл главную роль. Прощание состоится 30 мая на Хованском кладбище.

Наталья Афонина
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