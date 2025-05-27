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27 мая, 15:15

Умер актёр Фунтиков из «Каникул Кроша»

Обложка © Kinopoisk

Обложка © Kinopoisk

Актёр театра и кино Василий Фунтиков скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России, членом которого был Фунтиков.

«Василий Владимирович был искренним, добрым, дружелюбным человеком, который всегда готов был оказать помощь своим коллегам, друзьям», — говорится в некрологе.

Артист умер сегодня, 27 мая, прощание состоится 30 мая на Хованском кладбище.

Василий Фунтиков окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, служил в Театре Советской армии (сегодня — Театр Российской армии) и Московском драматическом театре имени Пушкина. Известен по фильмам «Каникулы Кроша», где он сыграл главную роль, «Неизвестный солдат», «Презумпция невиновности».

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А ранее стало известно, что скончался советский офицер-подводник, поэт и писатель Джеймс Паттерсон. Все знают его по роли малыша в фильме «Цирк» с Любовью Орловой. Перед смертью, в возрасте 91 года, Паттерсон заявил о желании быть похороненным на русской земле.

Александра Вишнякова
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