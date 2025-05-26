Умер Джеймс Паттерсон, известный по фильму «Цирк» с Любовью Орловой

Умер советский офицер-подводник, поэт и прозаик Джеймс Паттерсон, известный по роли малыша в фильме «Цирк» с Любовью Орловой. Об этом сообщил прозаик Николай Беседин в своём блоге на сайте «Русский писатель». Перед своей кончиной 91-летний Паттерсон выразил желание быть похороненным на русской земле.

Джеймс Паттерсон родился 17 июля 1933 года в Москве. Его отец, Ллойд Паттерсон — оформитель и выпускник Хэмптонского университета, — приехал в СССР в 1932 году в рамках культурной миссии.

Джеймс учился в музыкальной школе имени Гнесиных, где осваивал игру на виолончели. В 1951 году он окончил Рижское Нахимовское военно-морское училище, а затем продолжил обучение в инженерном училище имени Дзержинского. К 1955 году он стал командиром рулевой группы на подводной лодке «С-95» Черноморского флота.

С 1967 года Паттерсон состоял в Союзе писателей СССР, а его произведения публиковались в журналах «Огонёк», «Москва» и «Советский воин». В жизни артиста важное место занимала дружба с Любовью Орловой. В 1994 году он вместе с матерью переехал в США, где обосновался в пригороде Вашингтона.

«Интеллигентный, прекрасно владевший русским языком, до самозабвенья любивший Россию и Флот, он останется навсегда в нашей памяти. Захоронить свой прах, он завещал на русской земля, там же где могилы его матери, двух братьев и отца», — написал Беседин.