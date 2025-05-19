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19 мая, 11:25

Американка умерла на 8 минут и нашла своё призвание после смерти

DM: Жительница США умерла на восемь минут и увидела заполненный цифрами тоннель

Брианна Лафферти, пережившая клиническую смерть. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bri_0nic

Брианна Лафферти, пережившая клиническую смерть. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bri_0nic

Американка из Техаса, пережившая клиническую смерть, рассказала, что это событие совершенно изменило её восприятие реальности. 25-летняя Брианна Лафферти, у которой остановилось сердце на восемь минут, объяснила Daily Mail, что вернулась к жизни совершенно новым человеком.

«Смерть — это иллюзия, и наше время на Земле не конец», — заявила Лафферти, рассказывая об увиденном.

Именно клиническая смерть помогла ей найти себя и стать духовным гидом, помогая другим людям справляться с хроническими заболеваниями и проходить духовную трансформацию. Брианна уверена, что научилась в видении летать, «врезалась в столб», «потеряла руку» и даже видела туннель, наполненный голубым светом и цифровыми кодами. При этом боль она не чувствовала.

Медики объясняют, что яркие галлюцинации часто сопровождают состояние остановки сердца, однако точная научная природа этих явлений остаётся неизученной.

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Напомним, что о клинической смерти Лафферти Life.ru рассказал пару дней назад. Американка подробно объяснила, что смогла увидеть, пока её сердце не работало. Девушка заявила, что путешествовала по туннелю и замечала различные сюрреалистичные пейзажи.

Наталья Афонина
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