Американка умерла на 8 минут и нашла своё призвание после смерти
DM: Жительница США умерла на восемь минут и увидела заполненный цифрами тоннель
Брианна Лафферти, пережившая клиническую смерть. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bri_0nic
Американка из Техаса, пережившая клиническую смерть, рассказала, что это событие совершенно изменило её восприятие реальности. 25-летняя Брианна Лафферти, у которой остановилось сердце на восемь минут, объяснила Daily Mail, что вернулась к жизни совершенно новым человеком.
«Смерть — это иллюзия, и наше время на Земле не конец», — заявила Лафферти, рассказывая об увиденном.
Именно клиническая смерть помогла ей найти себя и стать духовным гидом, помогая другим людям справляться с хроническими заболеваниями и проходить духовную трансформацию. Брианна уверена, что научилась в видении летать, «врезалась в столб», «потеряла руку» и даже видела туннель, наполненный голубым светом и цифровыми кодами. При этом боль она не чувствовала.
Медики объясняют, что яркие галлюцинации часто сопровождают состояние остановки сердца, однако точная научная природа этих явлений остаётся неизученной.
Напомним, что о клинической смерти Лафферти Life.ru рассказал пару дней назад. Американка подробно объяснила, что смогла увидеть, пока её сердце не работало. Девушка заявила, что путешествовала по туннелю и замечала различные сюрреалистичные пейзажи.