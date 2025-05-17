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17 мая, 01:02

«Изменило ход моей жизни»: Американка пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире

DM: 25-летняя американка рассказала о видениях после клинической смерти

25-летняя жительница США Брианна Лафферти, пережившая клиническую смерть, поделилась воспоминаниями о восьми минутах, когда её сердце не билось. В интервью Daily Mail она описала ощущение, будто провела в ином мире несколько месяцев.

После того как её сердце остановилось, Лафферти сначала услышала голос, а затем погрузилась в темноту, где испытала необычайную ясность мыслей. Девушка рассказала о путешествии по туннелю, наполненному голубым светом и цифровыми кодами — нулями и единицами, которые, по её ощущениям, отражали математическую основу мироздания.

Этот путь привёл её в белую комнату без дверей и окон. Затем перед ней стали возникать сюрреалистичные пейзажи, включая заснеженные леса, где обитали незнакомые существа, с которыми она почувствовала глубинную связь. Когда Лафферти мысленно выразила неприязнь к снегу, мгновенно наступила весна. Перед возвращением к жизни девушке показалось, что ей передали некий свиток с посланием. Проснувшись, Лафферти уверовала, что у неё есть особая миссия.

«Это изменило ход моей жизни», — поделилась она.

Стало известно, почему люди видят свет в конце тоннеля при клинической смерти
Стало известно, почему люди видят свет в конце тоннеля при клинической смерти

Ранее россиянин за день перенёс 18 клинических смертей и выжил. Весь процесс занял 12 часов, пациента удалось спасти. В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Peter Porrini

Артём Гапоненко
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