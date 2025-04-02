Стало известно, почему люди видят свет в конце тоннеля при клинической смерти

Многие люди, пережившие клиническую смерть, делятся необычными впечатлениями и видениями. Ассистент кафедры анатомии Пироговского Университета Алексей Решетун объяснил «Газете.ru», что причины этих ощущений до конца не изучены, но предполагается, что они связаны с гипоксией головного мозга.

По его словам, клиническая смерть представляет собой состояние между жизнью и смертью, когда жизненные функции временно останавливаются, но необратимые изменения в мозге еще не произошли. При своевременной реанимации мозг может получить необходимый кислород, и функции организма восстанавливаются. Решетун отметил, что гипоксия приводит к прекращению работы всех функций мозга, который особенно чувствителен к нехватке кислорода. В результате этого пациенты могут испытывать различные видения, такие как свет в конце туннеля или образы умерших родственников. Однако природа этих явлений остаётся загадкой.