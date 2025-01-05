Загробные тайны: Стало известно, что видит мозг после остановки сердца

В момент клинической смерти мозг человека сохраняет активность и воспринимает происходящее вокруг. Об этом сообщает подразделение британского Департамента здравоохранения Health Research Authority (HRA) со ссылкой на работу немецко-американской группы неврологов нью-йоркского медцентра Langone под руководством профессора Сэма Парнии.

По результатам грандиозного 30-летнего исследования, в котором поучаствовали свыше миллиона пациентов, учёные пришли к выводу, что клиническая смерть не приводит к немедленной остановке работы мозга. Более того, выяснилось, что в этот момент люди заново проживают моменты своей жизни, причём видят их и с перспективы других людей. Основываясь на полученных данных, эксперты заявляют о необходимости пересмотра стандартных процедур определения смерти после прекращения мозговой активности.

Также учёные смогли зарегистрировать электрические импульсы в мозги, которые возникают уже после остановки сердца. Это явление получило название «распространяющаяся депрессия». Оно говорит о том, что мозг может функционировать даже после прекращения кровоснабжения.