Загробные тайны: Стало известно, что видит мозг после остановки сердца
HRA: В момент клинической смерти мозг человека продолжает работать
В момент клинической смерти мозг человека сохраняет активность и воспринимает происходящее вокруг. Об этом сообщает подразделение британского Департамента здравоохранения Health Research Authority (HRA) со ссылкой на работу немецко-американской группы неврологов нью-йоркского медцентра Langone под руководством профессора Сэма Парнии.
По результатам грандиозного 30-летнего исследования, в котором поучаствовали свыше миллиона пациентов, учёные пришли к выводу, что клиническая смерть не приводит к немедленной остановке работы мозга. Более того, выяснилось, что в этот момент люди заново проживают моменты своей жизни, причём видят их и с перспективы других людей. Основываясь на полученных данных, эксперты заявляют о необходимости пересмотра стандартных процедур определения смерти после прекращения мозговой активности.
Также учёные смогли зарегистрировать электрические импульсы в мозги, которые возникают уже после остановки сердца. Это явление получило название «распространяющаяся депрессия». Оно говорит о том, что мозг может функционировать даже после прекращения кровоснабжения.
Ранее Life.ru рассказывал, что американские учёные добились блестящего прорыва в борьбе с колоректальной онкологией. Поучаствовавшие в клинических экспериментах добровольцы полностью выздоровели без хирургических операций, лучевой терапии и химиотерапии.
Шедеврум / Life.ru